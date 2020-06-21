國民黨籍前台東縣長黃健庭原擬被提名為監察院副院長，朝野反彈聲浪大，連多位綠委也表達反對，黃健庭昨透過臉書表示，正式婉謝總統的提名。對此，台灣民意基金會董事長游盈隆分析黃健庭昨說的兩段話，直言黃健庭明示，提名他是用來當擋箭牌，誰的擋箭牌？究竟是誰？似乎也呼之欲出了。「如果黃健庭所講屬實，那代誌就大條了」。

黃昨宣布婉謝總統的提名，並提及當初那些相信他清白、力主提名他的人，卻沒有站出來維護胎清白，反而放任他們的同志來羞辱他，如果他的清白不能得到維護，就算他進到監察院，也無法發揮功能。他在意名聲遠勝過任何位置，那些拿他當擋箭牌，來轉移焦點的有心人士，可以到此為止了。對此。游盈隆在臉書提出六點分析。

第一，不論從結果或過程來看，這項提名都是錯誤的、魯莽的、愚蠢的、荒腔走板的。誰該負最大的責任？當然是蔡英文總統本人。但蔡總統迄今沒有出面向社會道歉。蔡總統為什麼明知黃健庭有案在身，如黃健庭所言，卻仍不避諱，堅持提名他？外界須瞭解，這是蔡總統必須公開向外界說清楚、講明白的，沒有一絲一毫逃避的空間。

第二，參與決策的府內核心幕僚沒問題嗎？當然有問題，而且大大有問題，但無論如何不應由他（她）們負最主要責任。至於提名審薦小組，七個成員，都是外界尊敬的清流，黃健庭的提名至少形式上要通過他/她們的共同決定，這七位此時若選擇沈默，裝聾作啞，恐怕也難免清譽受損，難逃歷史公論。

第三、這次所幸有民進黨內多位立委挺身而出，第一時間勇於表達反對意見，既捍衛國會自主權，凸顯權力分立與制衡的硬道理，也捍衛了身為最高民意代表的尊嚴，免於讓自己淪為總統府的橡皮圖章，立法院的表決部隊，可喜可賀。

第四，猶記得2016年7月，蔡英文總統為堅持提名謝文定、林錦芳出任司法院正副院長，社會反彈強烈，蔡總統當時講了一句「威權時期不是大家都選擇服從嗎？」讓無數曾走過國民黨高壓威權統治的人滿臉錯愕。這起事件後來成為讓她七月聲望重挫11個百分點的最重要因素。這次重演黃健庭事件，和當年若合符節，必將再次重挫蔡英文總統聲望，甚至如果接下來處理不好，很可能一舉結束她第二任的總統蜜月期。

第五，昨天看了黃健庭宣佈退出監察院副院長提名的相關訊息，其中有兩句特別值得注意：一是「...我也向總統報告過我的案件，相關人士告訴我，這些都不是問題」，另一句是「...以我當擋箭牌，來轉移焦點的有心人士，可以到此為止了」。黃健庭如果真的當面向總統報告他有案在身，而總統及其幕僚還說「這些都不是問題」，這不是醜聞，什麼是醜聞？另外，黃健庭明示，提名他是用來當擋箭牌，誰的擋箭牌？究竟是誰？似乎也呼之欲出了。如果黃健庭所講屬實，那代誌就大條了。

第六，黃健庭昨天講這些話，就好像丟了兩顆汽油彈，火是燒到總統府了。但他似乎一點自我反省都沒有，一點自我懺悔也沒有，他自己有案在身，堂堂當過縣長的人，見識不明，不知避嫌，沒有在第一時間婉拒魔鬼的誘惑，見獵心喜，上鉤了才發現不對，要逃已經來不及了。自己誤判形勢，害人害己，能不悔過嗎？這種都是別人不對，自己都沒錯的態度，恰當嗎？

(中時電子報)