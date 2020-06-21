統一獅吉祥物萊恩為了參加臺南市國際龍舟錦標賽，本週六、日與獅迷隊友組成應戰壹伍參龍舟隊一起訓練，頂著南台灣炎熱天氣時戰練習，對於萊恩體力與耐力是最大的考驗和挑戰。

下週二(6.23)起，臺南市國際龍舟錦標賽即將開始，本週六、日連續兩天是官方賽事安排各隊伍實戰練習時間，每天每個隊伍有1小時可搭乘競賽龍舟進行實戰演練。從六月初，萊恩正式投入訓練備戰划龍舟賽事，從二軍體能教練高政華指導重量訓練，並和隊友集體訓練挑戰戰繩、划龍舟技巧訓練。

為了這次實戰練習，萊恩前一晚甚至失眠睡不著，帶著興奮和期待的心情來到安平運河，萊恩對於任何一項考驗，堅持做到做好，從熱身、訓練、收操全程參與。把握主辦單位給予的1小時訓練，萊恩坐在龍舟上，戰戰兢兢不為酷熱，試圖跟上隊友划槳的節奏和步調。訓練期間，安平運河邊許多支持萊恩的市民也來到現場，時時給予呼喊聲為萊恩加油。

透過實戰練習和隊友一起訓練，萊恩也漸入佳境，學會融入團隊默契，而隊友對於萊恩的表現紛紛給予讚賞，時時提醒萊恩要多補充水分，深怕萊恩中暑暈倒。訓練結束後，萊恩回到岸邊更受到粉絲熱情款待，做勢要幫萊恩按摩舒壓，讓萊恩感到十分窩心。

萊恩划龍舟與隊友合影。（統一獅提供）

萊恩表示：「第一次實戰划龍舟，跟之前模擬訓練還是有很大的差別，在龍舟上講究的是平衡感、隊友默契、划槳施力技巧，都讓自己有很大的震撼，真的很不簡單。」首次挑戰划龍舟的萊恩，其實內心也沒有太大的把握，僅剩三天就要進行實戰比賽，希望自己有機會可以爭取到出賽機會。

實戰練習結束後，萊恩也滿足岸邊球迷，贈送他親自手繪的「萊趣划龍舟」毛巾給久候等待的民眾，謝謝他們的加油聲，讓萊恩充滿力量。

(中時 )