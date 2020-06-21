端午4天連假即將來到，苗栗警分局公布端午連假6月25日至28日交通疏導措施，規畫10處交通崗疏導勤務，針對轄內三義、銅鑼、公館及頭屋交流道，各風景遊憩區、觀光景點及廟宇等較易壅塞道路，加強交通疏導。

三義地區易壅塞路段為台13線，130線至三義交流道段，管制措施如下：

三義木雕博物館：

1.台13線北上禁止左轉進入130線，請直行至下一路口(八股路)左轉往木雕博物館，八股路仍維持雙向通行。

2.台13線南下維持現狀(可右轉130線往木雕博物館)。

3.台13線(南向)往三義交流道車流量甚大時，可改往北向行駛至國道一號銅鑼交流道(大約7公里)繼續往返南、北旅途目的地。

三義慢城鐵道自行車、勝興車站及龍騰斷橋：

1.三義鄉台13線北上經苗51線往勝興車站車輛，通行至苗49線與苗56線口(南管制哨)，並循原路或深水農路經130線離開。

2.三義鄉台13線南下經苗49線或苗49-1線往勝興車站車輛，通行至苗49線與苗49-1線口(北管制哨)，並循原路折返。

銅鑼地區易雍塞路段為台72線，轉溝水匝道至客屬大橋段，管制如下：

1.因國道一號銅鑼交流道東延段通車，往返大湖及泰安鄉地區旅客均使用該交流道，尖峰時段是下午2至6時，目前該路口號誌每逢例假日此時段改為輪放3時相管制，同步開放左轉彎、直行及右轉彎方向車輛通行，避免左轉彎車輛影響主流車流。

2.台72線往苗栗方向為長100公尺「左轉彎專用車道」，考量同向3車道寬度安全，已再延長50公尺，提升儲車空間。

苗栗警分局長賴銘助呼籲，鄉親於連續假期聚會飲宴時能先「指定駕駛」，遵守「酒後不開車」，牢記酒後開車風險高也是違法的行為，唯有指定駕駛最安心、代客叫車最貼心、拒絕酒駕最順心。

(中時 )