融360｜簡普科技大數據研究院對全大陸41個重點城市、674家銀行分支機構房貸利率的監測資料顯示，2020年6月（資料監測期為5月20日至6月18日），全大陸首套房貸款平均利率為5.28％，較上一周期下降4基點；二套房貸款平均利率為5.60％，也較上期下降3基點同時也是首套房、第二套房連續下調的第6個月。

尤其觀察到二線城市中，多城市再次下調房貸利率，但與一線城市相比，二線城市房貸利率調整幅度較大。根據澎湃新聞報導，其中蘇州、鄭州、大連的首二套房降幅均在10基點以上，昆明首套房降幅為11基點，且蘇州、鄭州自4月20日以來首套房貸利率總降幅已超過30基點，大連連續2期總降幅也近30基點。

至於指標性的「北上廣深」4座城市的首二套房貸款利率調整方向並不一致。北京首二套房貸款平均利率均較上期下降1基點。報告指出原因在於極少數銀行調整步伐略滯後；上海首二套房平均利率保持不變；廣州較上期下降7基點，二套房貸利率平均水準下降5基點；深圳首套房貸款平均利率則上升1基點。

融360大數據研究院研究員李萬賦表示，預計6月22日各銀行的LPR報價仍有小幅下行的機率，不過考慮到時間較短，下行可能主要反映在1年期LPR上，5年期LPR處在觀望窗口期，更大機率會按兵不動，進而在短期內不會傳導至房貸利率上。換句話說短期內房貸利率或將基本保持平穩，略有下降。

(旺報 )