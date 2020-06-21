第52屆RBC傳承高球賽打完了三個回合賽事，尋求衛冕的台灣旅美好手潘政琮，累積低於標準桿7桿的206桿，落後領先者達8桿，想要衛冕有難度。

潘政琮去年在這項賽事贏得生涯第一座PGA美巡賽冠軍，打響了在美國奮鬥的名號，今年因為新冠肺炎疫情，比賽不像去年在4月底進行，而是到了6月才打，也因為擔心疫情，小潘和老婆甚至買了露營車作為移動每一站參賽的交通工具。

潘政琮在RBC傳承賽前兩回合都是68桿，昨晚深夜他出發第三回合，以70桿完成第三天挑戰，三天都是以低於標準桿成績結束，表現還不錯。

不過一山還有一山高，英格蘭選手哈頓（Tyrrell Hatton）第一回合打出平標準桿71桿，接下來兩個回合大爆發，繼第二輪繳出低於標準桿7桿的64後，第三回合更是零柏忌的63桿，目前總成績低於標準桿15桿，和兩位美國選手帕瑪（Ryan Palmer）、辛普森（Webb Simp）及墨西哥選手安瑟（Abraham Ancer）並列領先。

(中時 )