台南市警局昨深夜執行掃黃專案，幹員在中西區某大樓1家護膚店內，當場查獲違法事證，將嫖客、賣淫女子與業者等一干人送辦，但警方搜索時，赫見1名35歲、甫過「而立之年」的嫖客，剛和57歲、年近「耳順」的賣淫女完成性交易。訊後，所有人分依社維法、妨害風化等罪嫌送辦。

警方表示，日前接獲檢舉，指該護膚店涉色情按摩，組專案小組蒐證後，於昨深夜近零時出擊，果然查獲該店蔡姓負責人涉嫌媒介色情，且郭姓按摩女（57歲）也剛對許姓男客（35歲）完成「全套服務」，房間內還遺留使用過的保險套，在事證明確下，將店內所有涉案人士，包括蔡姓業者、4位按摩女與男客等全帶回法辦。

不過，警方訊問時，對郭女、許男2人年齡相差近30歲，彼此仍願意進行性交易感到意外，有幹員好奇私下詢問許男，但他並未多表示原因，僅乖乖承認犯行，盼快點完成筆錄、接受社維法裁處繳交罰金好回家。

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(中時電子報)