大陸人大常委會完成港版國安法初審，香港特首林鄭月娥20日發表聲明回應表示，特區政府予以全力支持。

聲明表示，維護國家安全是香港特區的憲制責任，從國家層面制定香港特區維護國家安全的法律，是中央考慮到香港的實際情況，在關鍵時刻為完善「一國兩制」的制度體系，為保證香港長期繁榮穩定所作出的重大舉措，特區政府予以全力支持，並會履行職責，確保相關法律在香港有效實施。

聲明表示，特區政府對《草案》的說明摘要指出有關方面已認真研究了特區政府反映的意見建議，充分考慮香港的實際情況，本著能吸收儘量吸收的精神，對法律草案文本作了反覆修改完善，表示欣慰。

聲明指出，尤其是有關法律起草過程中把握、遵循和體現的一個重要工作原則，即兼顧兩地差異，著力處理好香港特區維護國家安全法與國家有關法律、香港特區本地法律的銜接、兼容和互補關係。

聲明表示，特區政府同意《草案》提出香港特區應設立由行政長官擔任主席的維護國家安全委員會，並在承擔執行維護國家安全主要任務的警務處和律政司設立專職部門。特區政府正展開相關的籌備工作。

聲明最後強調，中央有關機構已多次對外強調，有關立法將堅守「一國兩制」、「港人治港」、高度自治的方針，不會影響香港實行的資本主義制度和特區的法律制度。

(旺報 )