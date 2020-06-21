得知尚智國小將熄燈，郭姓（右）、馬姓同窗，期待未來轉型長照，相約老了也要在尚智。（許家寧攝）

尚智國小歷屆10任校長，有8人返校觀禮，向尚智道別。（許家寧攝）

尚智國小師生未來將安置仁愛、成功及南榮國小。（許家寧攝）

尚智國小前家長會長、校友陳保成回憶以前都在校園打球，盼像紅葉少棒出國爭光。（許家寧攝）

基隆尚智國小創校近1甲子，不敵少子化將吹熄燈號，未來原校地的規畫與發展，未來發展將納入各方意見。（許家寧攝）

尚智末代校長曾敬棠向校友及師生「道歉、道謝並道別！」。（許家寧攝）

走過58年的基隆市尚智國小，不敵少子化壓力，6月底將正式熄燈，歷任校長、校友21日返校參加最後一次畢業典禮，不捨歡送尚智「畢業」，創校第三屆的校友阿嬤在校史室回憶求學點滴，相約未來若能轉型成長照中心，「孩時在這裡，呷老也麻要底家。」

尚智國小隨著三坑煤礦停採，人口逐漸外流，學生人數持續下探，今年度一年級新生更首度掛零，全校師生從全盛時期1200人只剩下21人，21日「一起童趣謝尚智」畢業典禮，歷任10名校長，除前兩任年邁校長缺席，數百名校友齊聚一堂。

第三屆畢業的郭姓、馬姓阿嬤指著當年的畢業照，細數當年合唱比賽獎狀，笑說一轉眼，沒想到已經60幾歲，同學都當了阿公、阿嬤了，回憶當年最快樂時光就是周六和老師到後山採芭樂、抓蝌蚪；還說當時操場還鋪上煤渣，相當有特色。

前家長會長、校友陳保成則說，以前校舍不夠，還要拉椅子到里民大會堂上課，當時想像紅葉少棒一樣出國爭光，他課後都和同學拿著掃把，厚紙折成手套，就在操場打起棒球，經常打到忘記回家，知道學校要不見了，覺得很不捨。

校長曾敬棠致詞時向校友及師生「道歉、道謝並道別！」他說今年是第58屆畢業典禮，全校將只剩下14人，感謝老師們努力給學生最好的照顧，不過同儕太少，對孩子發展並非好事，也感謝仁愛、成功及南榮國小協助安置師生，校史資料也會移至南榮保存。

市長林右昌說，他不贊同曾校長的「道歉說」，強調老師們辦學都很好，但仍不敵整體大環境，至於未來校園不會荒廢，因應銘傳國中校舍改建，將暫供400名一年級新生就讀，未來校地的規畫與發展，也會納入地方意見，做出最好的用途。

(中時 )