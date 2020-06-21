「鐵拳」泰森(Mike Tyson)前半生曾把超過3億美元(約台幣89億)的財富揮霍一空，外傳他還積欠超過2000萬美元，十多年之後他居然清償了債務，還成為小康的百萬富翁，英國《太陽報》報導泰森現在擁有300萬美元身家。

泰森曾在30歲生日宴請超過700位名流，裡面還有現在的總統川普(Donald Trump)，開趴一晚就砸掉40萬美元。當然比起他50萬美元買一輛名車、300萬美元買一幢豪宅，生日派對只是小意思。

最奇怪的是泰森在1992年坐牢時買下兩隻寵物老虎(本來想買車)，老虎身價10萬美元，他有兩隻，每年伙食費高達18萬美元(約台幣530萬)。他跟老虎感情很好，一起吃飯睡覺也不會被攻擊，十多年後老虎又老又病，還咬傷別人，泰森只好忍痛賣掉。

泰森2003年破產，他想起最荒唐的時候，曾經每月和朋友花費4萬美元抽大麻(2018年才在美國加州合法)。現在他自己投資經營大麻田和大麻館。在此之前他到處打工，主持廣播節目、參與電視秀、拍電影、打表演賽。如今他的大麻事業有成，每月進帳60萬美元，終於擺脫負債重回上流生活。

少一份毒品，多一分健康；吸毒一時，終身危害。

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(中時電子報)