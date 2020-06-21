因應紓困，港府發放一萬港元（約合3.8萬台幣）現金給香港民眾，今日(21日)開始接受申請，18歲或以上的香港永久性居民可經銀行或香港郵政遞交申請，透過銀行電子登記，最快可於7月8日收到錢。

香港財政司司長陳茂波今日在網誌發表文章，他表示，一萬元現金發放計劃今日開始接受登記。他估計今天將迎來第一個登記高峰期。

他指出，今天起至本月30日、即未來十天，選擇以電子登記、銀行過數收款的市民，將一律同步在7月8日起陸續收到款項。至於7月1日或之後進行的登記，在遞交後約一星期便收到錢。

他說，相信絕大部分市民可於8月底前獲發款項。飲食、零售及銀行等其他界別也在提供不同形式的優惠，希望把握這個消費時點，合力帶動整個社會的愉快消費氣氛。

他說，香港正陷入深度的經濟衰退，失業率仍未扭轉上升的趨勢，但相信港府一連串的措施，包括寬減差餉、電費、水費排污費，以至最近的保就業計劃，都會一定程度緩減企業的經營壓力。只要一起努力，香港的經濟也必能擺脫陰霾，迎來睛天。

(旺報 )