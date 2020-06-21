日本千葉縣鴨川市的JR電車上個月發生車頭出軌事故，據當地警方調查後發現，事故嫌犯竟是一名10歲的小學生。該名小學生表示，自己是為了做實驗才將石頭放到鐵軌上。由於該行為相當危險，恐危急他人生命，目前當局已將男童資料送往兒童指導中心，討論是否對他做出懲處。

根據《NHK》、《共同通信社》報導，上個月8日下午3時36分至55分左右，JR外房線在「安房鴨川」和「安房天津」兩站之間，發生列車車頭出軌事故。事故發生當下，車上載有21名乘客，所幸大部分乘客皆無受傷，僅1人表示腰部疼痛。

根據警方調查後發現，事故的嫌犯竟是一名10歲男童，他在距離事故發生地點約200公尺的鐵軌上放置了石頭，才導致列車出軌。男童表示，自己是為了做實驗才會在鐵軌上放石頭，以往已經放過好幾次，且每次都會增加石頭的數量，現在已經知道這是不對的行為，正在反省中。

而附近鄰居也表示，當列車發生事故時，曾看見男童自附近離去的身影。目前當局已將男童資料送往兒種指導中心詳細調查，後續將由該中心研判是否送將男童送往家庭法院懲處。

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(中時電子報)