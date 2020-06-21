身體問題，還是交給專業的醫生，好嗎？大陸男星潘粵明前天發文讚嘆母親，在沒有過類似經驗的情況下，以測血糖的針替腦梗塞的潘爸爸針灸放血，做兒子的忍不住po網大讚母親「太偉大」，沒想到引來網友狂轟猛批，直呼他身為公眾人物發這樣的文章容易誤導人們「自己當醫生」，潘粵明如今還原經過並道歉，表示父親已經送醫住院。

事發2天，潘粵明在微博貼出長文，還原了為何媽媽要動手幫爸爸針灸放血的原因，其實是半個多月前潘爸爸被三輪車撞到跌倒，醫生診斷有輕微腦出血，住院觀察2周後返家不慎又跌倒，醫生表示這回造成了腦梗塞，然此時當地疫情升級，不做染疫篩檢是不能住院的，然此報告得等2天，而當時急診人滿為患，連個床位都沒有。

一來急症老人家也不能等，而潘粵明當時出差了也不在當地，因擔心老父母繼續待在醫院繪染疫，也覺得陪病的家人可能撐不住，所以家人們商量後先把爸爸帶回家等待檢疫，只是返家後潘爸爸不斷喊著頭暈還低燒，凌晨時分潘媽媽已無計可施，去電詢問一名針灸醫生朋友，於是透過通信軟體的短片，學著幫潘爸爸針灸放血。

而作為兒子的潘粵明，「只能在遙遠的電話這一端焦急地等待結果」，他只是想透過po文來紀錄一下父母的鶼鰈情深，沒想到引來可能造成誤導的批評聲浪，潘粵明為此道歉「如果我對於醫學的無知給大家造成了誤解和麻煩，在這裡表示歉意！抱歉抱歉！」，希望大家生了病還是該到醫院循正規程序檢查，也透露父親已經順利住院了，感謝外界關心。

(中時電子報)