國道3號西濱交流道北上入口6月27、28日全日封閉。（苗栗縣府工務處提供／巫靜婷苗栗傳真）

連假期間車流量大，國道、省道實施交管措施。（苗栗縣府工務處提供／巫靜婷苗栗傳真）

連假期間車流量大，公路總局呼籲駕駛人多利用台61線，遵守分流避免塞車。（苗栗縣府工務處提供／巫靜婷苗栗傳真）

疫情減緩，端午出遊人次將大幅成長，苗栗縣政府工務處公布端午連假國道、省道交管措施，呼籲民眾出門前留意以下資訊，及早安排行程規畫，避開交通尖峰，返鄉一路順暢，此外，可多利用「高速公路1968」、「幸福公路」APP查詢路況，廣播部分收聽警察廣播電台各地調頻頻率。

一、高速公路管制措施部分：

(一)高承載管制：於6月25日上午7時至12時，國道1號頭份交流道、國道3號香山交流道實施高乘載管制，管制時段除救護車輛、警備車、大客車、持記者證之新聞採訪車、計程車、3人(含)以上小型車、持身心障礙證明之小型車、持孕婦證明的小型車以外，均禁止駛入高速公路。

(二)匝道封閉：為因應北上收假車潮，於6月27日至28日，每日24小時實施封閉國道3號西濱交流道北上入口匝道措施，請駕駛人依循現場交通牌面指示及沿線CMS資訊看板訊息，續行台61線至國道3號香山交流道北上。

(三)開放路肩：既有開放路肩措施繼續實施，連假期間高公局將彈性增加國道1號、國道3號部分路段、時間開放路肩措施供小型車行駛，請駕駛人確實遵循現場相關指示牌面及車速，正確行駛路肩，避免招致違規受罰。

(四)收費措施：端午連假期間（6月25日至6月28日），國道全線採單一費率（無每日20公里優惠里程），南北往返長途駕駛可多利用國道3號，行駛於「新竹系統至燕巢系統」路段採用單一費率再8折措施；另為鼓勵民眾利用夜間離峰時段，分散國道車流，於6月25日至28日每日0時至5時（6月28日延長至10時）實施國道全線雙向暫停收費措施，藉此避開白天易壅塞時段，省時又省荷包。

(五)入口匝道儀控：連假期間將於國道1號南向苗栗至豐原、北向三義至頭屋、國道3號北向後龍至西濱等路段實施較嚴格、精進的匝道儀控管制，請駕駛人確實遵循匝道號誌行駛，切勿搶快違規駛入國道，避免違規受罰。

二、省道快速公路管制措施部分：

(一)為配合高公局於6月27日至28日，每日24小時實施封閉國道3號西濱交流道北上入口匝道措施，請駕駛人依循現場CMS及指示標誌，續行台61線改至香山交流道繼續北上，或可提前改道行駛台1己、台13線、台13甲線替代道路，至香山交流道繼續北上，及早避開收假易壅塞路段。

(二)台61線作為國道1號、國道3號重要替代道路，但台61線竹南至後龍路段，平交路口號誌管制眾多，容易導致主線車流回堵影響續進，公路總局為因應收假北返車流龐大，提昇台61線主線行車效率，將實施以下管制疏導措施：

1. 端午連假期間，實施台61線路口優化時制，預定竹南-後龍段12處平交路口號誌實施主線長周期綠燈秒數(190秒以上)，及號誌遞亮優先時制措施，並視整體交通情形，由竹南警分局至沿線路口派員加強指揮交通，紓解車流。

2. 封閉7處平交路口：於6月27日、6月28日每日下午1時至晚間11時，封閉台61線89k＋670冷水坑、91k＋520復興路、92k＋330中美里、92k＋900保福路、94k＋200竹南垃圾場、101k＋300大山腳路(苗11線)等6處平交路口。

另外，台61線87k＋600崎頂(苗2線)平交路口，於6月27、28日每日晚間8時至11時封閉，封閉期間如有穿越台61線的交通需求，請確實依現場交通人員改道行駛至鄰近未封閉之路口穿越。

3. 禁止左轉：端午連假期間不實施路口禁止左轉措施。

4. 提供即時路況資訊：公路總局於苗栗轄區設置36座可變資訊系統（CMS），提供最新交通路況資訊及宣導疏運措施。

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