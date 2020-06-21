動防所派出防疫人員進行全場撲殺消毒作業。（彰化縣政府提供／謝瓊雲彰化傳真）

動防所派出防疫人員進行全場撲殺消毒作業。（彰化縣政府提供／謝瓊雲彰化傳真）

防疫人員上午完成全場撲殺清場及消毒工作，總計撲殺9556隻土雞。（彰化縣政府提供／謝瓊雲彰化傳真）

一連多天高溫炎熱，連雞也受不了，盛夏熱感冒！彰化縣大城鄉1處土雞場傳出雞隻異常死亡情形，經彰化縣動物防疫所採檢送驗後，21日上午確診為感染H5N5亞型高病原性禽流感病毒，防疫人員隨即進場，已完成全場撲殺清場及消毒工作，總計撲殺9556隻土雞。

動防所所長董孟治表示，18日接獲土雞場主動通報，立即派員進行移動管制並採病雞送畜衛所檢驗，確診染疫後已於今日完成全場撲殺清場及消毒工作。他提醒，近日天氣高溫炎熱，雞隻容易有熱緊迫、造成免疫力下降，業者應注意禽場內通風與降溫工作、避免飼養過度密集；另要避免場內家禽出售時間拖延太長、勿讓雞販頻繁進雞舍抓雞，可減少病原藉由人員車輛傳播的機率。

董孟治呼籲，禽場飼主若發現場內家禽有異常死亡，或有攝食量、飲水量、產蛋率異常下降等情形，應立即通報所在地動物防疫機關，協助釐清原因，以利及早發現疑似案例，即時處置，避免疫情擴散，共同維護整體產業安全。

(中時 )