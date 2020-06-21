台中市長盧秀燕到沙鹿區福興社區照顧關懷據點，挽起袖子、戴上手套包粽子。（陳淑娥攝）

端午節將至，家家戶戶飄粽香！台中市長盧秀燕21日到沙鹿區福興社區照顧關懷據點，挽起袖子、戴上手套包粽子，她說，自己包的粽子比不上志工的漂亮，但絕對富含對居民滿滿關懷，每顆粽子也做上「愛心」記號，盼藉此將溫暖及祝福傳入社區。

福興據點理事長顏麗華指出，據點每年大要包5000顆粽子，志工在端午節前幾天就開始備料，很多社區居民主動當志工協助包粽子，凝聚社區居民對據點的認同。

社會局長彭懷真指出，疫情趨緩，市府於日前陸續重啟社區照顧關懷據點的健康促進活動及共餐服務，長輩生活模式恢復如常，未來全市據點將持續發揮照顧長輩、減輕家屬照顧負擔及創造社區活力的功能。

彭懷真強調，據點各項活動仍需遵守防疫新生活措施，場地每日清潔及消毒，長輩活動時保持安全社交距離或戴口罩，並落實工作人員及長輩健康管理，讓長輩及家人在據點活動心情放輕鬆，但防疫不放鬆。

包粽子活動除了由社區志工分送給居民，彭懷真也親自到據點鄰近的獨居老人家中送愛心，讓長輩提前感受端午佳節氣氛。

(中時 )