消費者只要用手機掃描包裝袋上的QR Code標章，即可了解農會加工桂竹筍的過程。（巫靜婷攝）

獅潭鄉農會推出2斤裝袋筍，標榜不添加色素及防腐劑，可在獅農小舖購買。（巫靜婷攝）

苗栗縣獅潭鄉農會今年新推出QR Code，將生產資訊放上桂竹筍商品包裝袋上，讓民眾只要用手機掃描就能看見加工過程，吃得安心又放心，推廣部指導員沈鳳書指出，今年受氣候異常影響，桂竹筍產季延後、產量銳減，因此農會5月重新收購桂竹筍，大量生產小包裝的袋筍，希望獲得消費者青睞。

獅潭鄉農會推廣部指出，全球氣候異常，今年上半年度降雨量少，桂竹筍產季比往年延後將近1個月，往年是3月底、4月初開始盛產，今年到5月才開始盛產，農會原在4月開始加工，但今年產量少了8、9成，農會因此延至5月重新收購，比外面盤商收購價高約3至4元。

桂竹筍是獅潭鄉重要農作物，推廣部指導員沈鳳書提到，收購的桂竹筍以往會加工成18斤裝的桶筍及2斤裝的袋筍，今年因桂竹筍產量銳減，5月份大量生產5000多袋2斤裝袋筍，2斤裝適合小家庭食用，開封後數量不會太多，用來煮湯、快炒都行，也適合當成伴手禮，送禮自用兩相宜。

農會為了讓消費者食的安心，今年推出QR Code標章，手機掃描就能知道加工過程，吃得更放心，沈鳳書表示，農會推行2斤裝袋筍已有5年，桂竹筍標榜不施用化肥、農藥，是高纖維質的大自然作物，現在消費者注重養生，桂竹筍能夠促進腸胃蠕動幫助消化，吃得更健康。

(中時 )