新冠肺炎肆虐全球，台灣防疫成績亮眼，目前中央流行疫情指揮中心考量國內疫情風險低，為了讓民眾順利恢復正常生活，正式擴大鬆綁民眾生活防疫規範，此次疫情不只危害國人的健康，也鎖住國人出遊的心，無法出國的民眾形容：「肺炎疫情好像腳鐐喔！緊緊鎖住了腳踝，哪裡都不能去！」顯示國人真的悶壞了。

近日觀光局也推出振興國內旅遊的「救命仙丹」。自7月1日起，觀光局「安心旅遊」補助將正式啟動，交通部長林佳龍宣告將投入39億元，預計帶動638萬人次出遊，直接、間接帶動觀光效益約235億元，讓國內旅遊市場可望在疫情退燒時迅速升溫；國泰產險為了陪國人玩遍台灣及離島，針對本島旅遊及離島旅遊，貼心推出「國內旅遊加值方案」，針對自助旅遊、跟團旅遊包裝出不同方案，更精準區分自駕族群、租車族群及跳島族群設計出合適的保障項目。

國泰產險健康傷害保險部協理雷志漢表示，為響應政府國內旅遊推廣政策，自7月2日起升級國內旅遊綜合保險承保項目，像是「租車事故補償費用」、「交通費用補償保險金」、「國內班機延誤」及「信用卡盜用損失費用」等，讓保障範圍更加完整，提供民眾可依不同情境選擇適合的方案，陪伴國人安心出門、放心遊玩。

最後，國泰產險貼心提醒，進入後防疫時期，民眾仍須落實個人防護措施，迎接安心旅遊新生活。

(旺報 )