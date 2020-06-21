又來！大陸軍機再闖我西南空域 14:192020/06/21 中時電子報 李俊毅 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 大陸軍機示意照。(圖/本報資料照，翻攝網路) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 大陸軍機今天中午再度闖台灣西南空域，國軍照例進行廣播驅離。據媒體報導，今天中午12點15分有大陸軍機進入台灣西南空域，傳國軍2度廣播「位於台灣西南空域高度7700公尺的軍機注意！你已進入我防空識別區，影響我飛航安全，立即迴轉脫離」。 據《自由時報》今報導，今天中午12點15分有大陸軍機進入台灣西南空域，且當時也有一架美軍P-8A偵察機在該空域活動。 (中時電子報) #大陸軍機 #台灣 #侵犯領空 #美軍P-8A 也許您會感興趣 政治熱門新聞 韓國瑜不在高雄爛路再現？一照片曝光 網驚喊7字！ - 政治 「韓粉宋慧喬」領表參選高雄市長！網看唯一政見驚喊... - 政治 黃捷嗆罷免沒那麼容易 鳳山在地人爆真實狀況 - 政治 罷黃捷最新連署數出爐 鳳山清捷隊爆真相！ - 政治 被罷免後的韓國瑜會變怎樣？她一算驚呼.. - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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