大陸軍機今天中午再度闖台灣西南空域，國軍照例進行廣播驅離。據媒體報導，今天中午12點15分有大陸軍機進入台灣西南空域，傳國軍2度廣播「位於台灣西南空域高度7700公尺的軍機注意！你已進入我防空識別區，影響我飛航安全，立即迴轉脫離」。

據《自由時報》今報導，今天中午12點15分有大陸軍機進入台灣西南空域，且當時也有一架美軍P-8A偵察機在該空域活動。

(中時電子報)