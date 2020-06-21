女童軍扶著長輩漫步蘆竹湳古。（謝明俊攝）

協和基金會董事長林光清（前排左起）、苗栗縣女童軍團團長蔡麗卿、蔣渭水文化基金會顏董事長夫人蔡明季，一起在頭份蘆竹湳古厝敬老。（謝明俊攝）

視障按摩者替長輩服務。（謝明俊攝）

苗栗縣女童團參加敬老活動。（謝明俊攝）

林光清董事長親自陪同長輩漫步蘆竹湳林家古厝。（郭芳江提供／謝明俊苗栗傳真）

頭份市蘆竹湳古厝21日充滿濃濃敬老溫馨情，連續近20年每天都親送愛心便當給長者的協和慈善基金會，與蔣渭水文化基金會共同舉辦端節敬老活動，現場準備視障按摩者幫長輩去乏，還結合苗栗縣女童軍團，陪長輩漫步蘆竹湳，並搓湯圓給長輩吃，讓長輩提前過個溫馨端午。

20日參與活動苗栗縣女童軍團團長蔡麗卿、蔣渭水文化基金會顏董事長夫人蔡明季等人，冒著暑熱到場，讓長輩特別感受她們的誠心。

協和慈善基金會是由協眾國際公司董事長林光清創辦，近20年來照顧無數獨居老人，每天送上熱騰騰的便當到老長輩手上，送出的便當堆疊起來已達95座101大樓高度。

林光清表示，給老長輩便當，只是讓他們溫飽而已，老長輩心中最期待的，還是陪伴。因此，協和基金會都會選在節慶前夕舉辦活動，來讓長輩舒心，21日的敬老活動還包括：按摩、阿嬤美一下「開運修眉美甲芳療紓壓」、美髮義剪、老少溫馨端午團圓宴、老歌音樂會。

這次活動，還特別結合苗栗縣女童軍會，召集100位女童軍大小朋友到場來，陪爺爺奶奶談天說地，逛古厝，並親手搓湯圓，做紅豆湯圓給爺爺奶奶甜甜嘴。讓長輩重溫兒孫繞膝的溫馨。

(中時 )