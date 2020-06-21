東勢林區管理處與光陽企業號召逾百位車友及民眾，共同參與防風保安林守護活動。（東勢林管處提供／陳淑娥台中傳真）

1436號保安林命名為「高北番仔寮」，盼凝聚民眾對保安林的情感溫度。（東勢林管處提供／陳淑娥台中傳真）

林務局東勢林區管理處與光陽企業21日號召逾百位車友及民眾，共同參與防風保安林修枝、除草工作一起守護山林，並邀請附近社區居民票選出最具在地代表性保安林新名稱「高北番仔寮」，凝聚民眾對保安林的情感溫度，攜手守護國森林。

東勢林區管理處蕭處長崇仁指出，未來將在不影響保安林功能下，導入社區與企業參與或認養，讓保安林真正成為全民的保安林。

今日活動結合企業、民間團體共同合作，現場邀請台灣野鳥協會與清水牛罵頭文化協進會導覽解說1436號保安林生態環境、歷史人文，並搭配束口袋拓印DIY手作。

參與民眾很開心認識保安林常見植物、鳥類等，透過保安林地內撫育、除草工作，營造健康、安全的保安林，直說「太有意義了！」

東勢林管處出，現在保安林以編號作為名稱，不易讓人有所連結，很多在聚落、社區附近的保安林，與當地民眾生活息息相關，像1436保安林所在高北里舊名「番仔寮」，是里民小時候呼朋引伴遊玩之處，有很多回憶和情感在這裡，這次特別邀請大家一同票選最具當地代表性的名稱，希望能注入歷史記憶與生命力，期盼讓民眾多元認識保安林，走入保安林，共同保護保安林。

(中時 )