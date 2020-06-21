創作才子韋禮安上炎亞綸、唐綺陽、Sandy（吳姍儒）主持公視實境節目《36題愛上你》，被友人爆是SOP王，開箱必讀說明書`，凡事都要照規矩來，連打籃球都要求「姿勢要正確」。爸爸為了他，還上網搜尋「要如何當藝人」！

父親當過校長、教授，但當年得知兒子韋禮安想要當藝人，在他出道前還上網查資料，搜尋「如何當藝人」！韋禮安表示爸爸還真找到答案，「印出來A4好幾張紙，我記得他有畫線，還說要要注意自己的形象、要自愛」，Sandy還開玩笑說「不要在臉書上面亂講話」，現場立刻笑翻。

「蘇打綠」團長阿福爆料韋禮安很悶騷，因他自我要求高，「很重視步驟怎麼來」，以籃球比喻「他特別注意姿勢一定要正確，手有沒有打直，投籃用手腕之類的」。若是拿到新錄音軟體，韋禮安第一時間研讀原文的使用說明書，讓Sandy驚呼「你是SOP王！」炎亞綸則說「你應該跟柯市長做朋友」。

但韋禮安稱因受父親影響「做任何事情都是照規矩來」，也形容自己「什麼事情都想找到最對的方法」，他認為「有中規中矩的一面這是我的優勢，也是我的缺點」，面對人生沒有使用說明書，也曾經焦慮，進入演藝圈後更沒有規則，讓韋禮安也說「我一直在找方法要打破那個框架」。他出道時被貼上為「模範生」、「情歌王子」、「暖男」等標籤，韋禮安透露「內心是蠻反抗的」，也提到那時候的創作說「我的某一種思想，或思緒上的反叛、裡面的爆發，是透過音樂去展現出來」。出道滿10週年，韋禮安心境相對成熟許多，他認為「轉念想這也是一個助力，大眾可以馬上就記得你了」，也表示「現在反而覺得要貼什麼標籤都OK，我知道我是誰比較重要」。趣味訪談將於明（6／22）晚9時，公視首播。

(中時 )