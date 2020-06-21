現在的餐飲市場越來越熱鬧了，流行強強聯手、跨界合作。已經有87年歷史的食品大廠義美，首次手搖飲品牌Sharetea合作，不但將熱銷多年的「紅豆粉粿冰棒」中加入Q彈珍珠，還同步推出3款結合了冰棒與飲品的「喇枝系列」，口感多了更多樂趣。

所謂的「喇枝」就是將這支超有料的冰棒在飲品中「喇喇」(台語攪拌之意)，讓原本單純的紅茶、奶茶隨著冰棒的逐漸融化，變得更多層次，越喇越促咪也越夠味。其中兩款分別將整支紅豆粉粿珍珠冰棒浸入紅茶、奶茶之中，另外還有一款將食材解構的「喇不了枝」，在香醇綿密的紅豆沙牛奶中，加入軟Q滑順的粉粿及蜜釀珍珠。一口吸進多種香甜滋味，超享受！

虎虎生瘋嘟嘟好套餐。（圖／啜飲室大安提供）

而以網購港式蘿蔔糕聞名的梁家瘋味，也與臺虎精釀酒吧啜飲室合作，將黑潮蘿蔔糕、海量干貝蘿蔔糕搭配「餞男醋女」酸啤酒推出季節限定的「虎虎生瘋嘟嘟好套餐」。這款啤酒是與善用在地食材做調酒的南霸天「T.C.R.C.」聯名打造的酒款，以「蜜餞」為主題，將化應子、番茄與清爽的德式酸啤酒Gose結合，再以些許老牌烏醋畫龍點睛，創造了結合酸鹹甜的熟悉風味，搭配後段的麥芽尾韻，帶出如調酒般層次豐富的絕妙風味。

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(中時電子報)