竹南國中發動9年級畢業生一同修繕舊課桌椅，獲得家長會全力支持。（謝明俊攝）

苗栗縣竹南國中為了教育學生愛惜教育資源，利用21日周休假日發起「老桌椅新生命」活動，由9年級畢業班同學一起將學校舊課桌椅修繕恢復使用，並獲得家長會全力支持，新修復的課桌椅都將留給未來新進同學使用，讓惜福種福的觀念一代代傳承下去。

竹南國中校長郭芳江表示，學校歷年來都會將汰舊的課桌椅，留存以供備用，但因為桌椅狀況不佳，往往只能成為修補零件，每一套新課桌椅要價千餘元，無法年年添購新的課桌椅。

學校家長會長邱春彬得悉後，向學校提議結合家長會、校友、與學校師生的力量，翻新老舊桌椅，並由9年級畢業生利用國中會考後至畢業前的時間，一同來修繕舊課桌椅，除了讓孩子體驗桌椅製作過程，及愛物惜福與珍惜資源，也可讓學校節省公帑。

邱春彬對外公布活動訊息後，立刻獲得千禧扶輪社長李甲元及社友響應，包括尚匠室內設計公司張宜儒支援木工團隊、廣聲機械工程張文銓提供油漆與手套、友商資源回收陳志強協助清理桌椅倉庫。

9日上午，家長會、扶輪社及9年級學生齊聚竹南國中，對百餘張舊課桌椅，一一進行整修，為老桌椅帶來新生命，學校與社區家長合作，為環保教育下了良好模範。

(中時 )