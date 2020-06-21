章家瑄日前上衛視中文台《一袋女王》分享感情世界裡壞壞才會有人愛的愛情經歷。章家瑄曾經遇到一個男生跨海來台灣進修，用早餐加關心攻勢，就算章家瑄講電話講到睡著兩個小時，對方都還守在電話那一頭的暖男攻勢獲得她的心，沒想到交往快一年時，好友告知對方已經在新加坡籌備婚禮時，她才發現自己原來只是男生在台灣的備胎。章家瑄高中時跟老公說40歲時如果兩人還是單身就在一起，從高中畢業完全失聯的兩人，就在40歲那年相遇一起工作，為了刺激老公章家瑄拜託同劇男演員假裝曖昧，終於成功勾到老公的心，追問要章家瑄實踐20年前的諾言，最後兩人信守愛情承諾走入婚姻。

章家瑄曾透過好朋友認識一位從新加坡來台進修的男生，有次章家瑄剛起床時，就接到對方的來電，說已經買好早餐要她下樓來拿，章家瑄一看都是自己喜歡吃的西式早餐，驚訝對方怎麼會知道她的喜好，原來之前聊天時章家瑄有說到不喜歡吃中式的餐點，對方也就記起來了，讓章家瑄覺得對方好貼心。更誇張的是，有天章家瑄在臉書上發了抱怨文，對方知道後特地打電話來關心，那次章家瑄因為太累竟然聊到睡著，沒想到睡了兩個小時對方電話都沒有掛，尤其是對方說了一句「你需要我都會在」，讓章家瑄覺得對方真是個暖男。

後來章家瑄跟好友提到跟那個男生互有好感，已經到要告白的階段，好友趕緊提醒對方在新加坡有女友，而且他在進修班上跟同學也有曖昧，讓章家瑄怒到質問對方，男生告白章家瑄，並眼眶泛淚的稱與女友已快分手，章家瑄信以為真，就這樣過了快一年，好友告誡章家瑄快點清醒，因為男生在新加坡準備要跟女友籌備婚禮，讓現場所有女生一聽氣到大罵對方渣男，連曾國城都說：「妳很明顯就是他在台灣的備胎」。

雖然男人不壞女人不愛，但女人不耍點壞男人也不愛。章家瑄跟老公是高中同學，當時老公雖然有點讓她心動，兩人卻沒有交往，但她當時有跟老公說：「我們四十歲的時候如果都還是單身，那我們兩個就在一起」。而高中畢業後，章家瑄跟老公整整失聯二十年，真的到了40歲那年因為在同一檔戲工作，兩人才又相遇，但因為老公是製片就變得有點嚴肅，讓章家瑄感覺不到以前的情誼。於是章家瑄決定耍一點心機，就請同劇組的男演員幫忙演戲，製造兩人互相曖昧的假象，以測試老公的反應。

就在章家瑄在不爽老公都沒有反應時，老公開始問她跟那個男演員到底如何，章家瑄還故意賭氣問老公管這麼多幹嘛，這時老公突然說了句：「不是說40歲要當我老婆」，章家瑄聽完還笑笑說他怎麼還記得這件事，但老公雖然明顯吃醋，但當下也沒有說什麼。此後，老公開始主動幫她買咖啡、按摩，上演溫馨接送情，最後開口說很想照顧她，還問說：「我們20年前的諾言還算嗎？」最後兩人也順利結成良緣。本集節目將於6月22日(一)晚上11點播出。

(中時 )