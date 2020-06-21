前高雄市長韓國瑜遭罷免後，藍營內部對於是否參與罷免綠營民代，意見並不一致，不過日前「罷免高雄市議員黃捷」社團的發起人，打電話到國民黨新北市議員葉元之的直播節目，明確表明不希望藍營人士參與罷免黃捷行動，還說罷黃社團不是藍營的側翼組織，「韓國瑜都不能阻止我們」。

葉元之日前在〈葉元之原汁原味〉頻道直播時，一名小姐叩應進去，表明身分是「罷免高雄市議員黃捷」臉書社團的發起人，現在則在經營罷免黃捷的粉專。目前該社團人數將近2.6萬人。

這名罷黃發起人表示，自己的家庭雖和許多政治人物有接觸，但這次不希望國民黨去參加罷免黃捷，「社團也不希望和藍營合作」。

她說，罷免黃捷活動定位是純粹民間發起，不募款，罷黃社團也不是藍營的側翼組織，創社團不需要韓國瑜同意，韓國瑜也不能阻止社團創立或罷免誰。現在罷黃社團規模逐漸做起來、名氣也出來，所以疑似有其他社團開始假冒罷免黃捷，目的在騙取民眾資料，希望大家小心。

發起人表示，罷黃第一階段已經達標，但還沒送件，本來是想遵從韓國瑜的愛與包容，還在觀望，但黃捷後來嗆了一句「放馬過來」，所以大家就想幫黃捷完成心願，不能被她看扁。

發起人表示，罷黃第二階段連署需要到29000份，但他們希望能衝到3萬5到4萬份，除了怕有些不合格申請書被剔除外，也希望能衝高人數，在投票階段方便動員，目前他們連署的份數大概2萬份出頭。

(中時 )