劉姓女子與林男在2017年3月20日協議離婚，同年11月她產下1子，並登記成林男的長子。直至隔年1月，林男調閱戶籍謄本，赫然發現自己「戴綠帽」，怒告前妻違背善良風俗加害於他並求償60萬元精神慰撫金，士林地院日前宣判，判決劉與小王連帶賠償林男40萬元，可上訴。

林男擔任工廠作業員，月薪2萬多元，2015年1月底與劉女結婚，2年多後兩人感情不睦，3月20日協議離婚，但劉女在2017月11月4日產下1子，登記為林男的長子，但林男完全不知情，直到隔年1月間，林調閱戶籍謄本，赫然發現名下竟有1子。

林推算受孕期間，應是兩人婚姻存續中，劉女與小王通姦懷孕，提告侵害配偶權。

判決指出，通姦足以破壞夫妻之間生活，非法之所許，劉女、小王的行為已構成共同侵權行為，而且，婚姻是以夫妻共同生活目的，配偶應互相協力、互負誠實義務，保持其共同生活的圓滿安全及幸福。

法官認為，劉女破壞婚姻生活，竟有將通姦所生的小孩登記為林男長子，更加深對他的痛苦，因而認定林男應賠償40萬元。

(中時 )