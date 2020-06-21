興建超過30年的中山堂整修後重現風華，市府將爭取舉辦金馬獎活動，再創30年高峰。（林欣儀攝）

興建超過30年的台中中山堂因軟硬體設施老舊，文化局去年斥資9000萬、歷經近8個月整修，將再現風華。館方21日舉辦重新開館慶記者會，邀曾在此獲頒金馬獎的最佳女主角楊貴媚重溫得獎時的美好時光；市長盧秀燕強調，舞台設計採國際級電腦懸吊燈光，盼開啟後疫情時代的藝文新生活。

2004年以電影《月光下，我記得》奪下金馬獎影后的楊貴媚再次站上中山堂舞台，神情難掩激動，她說，第41屆金馬獎在中山堂舉行，得獎時因過於開心，來不及看場館樣貌，這次重回獲獎現場，才發現中山堂腹地廣大、可容納許多優秀藝術展演，希望中山堂再度舉辦金馬獎頒獎典禮。

盧秀燕回應表示，台中市再度舉辦金馬獎是很好的心願，會盡量協助實現，這也是市民共同的心聲，將向中央爭取舉辦金馬獎，讓好的展演活動在中山堂再度舉辦，盼地方與中央一起努力。

文化局指出，這次整建工程的重點在於劇場設施升級，以往舞台懸吊系統是採人工手動，整修後更換為與世界同步的電腦自動化控制系統，且增設30桿電腦桿、操作控台，並規畫無障礙觀眾席、親子廁所，戶外人行道則更換為止滑高壓混凝土磚，安全性再提升。

中山堂閉館整修完成，變身為現代國際化的綜合型演藝場館，將以「風華再現，再創30年高峰！」為主軸，預計28日重新開館，盧秀燕強調，中山堂雖不是最大、最新的藝文場館，但是中部人最重要的藝文表演場地，是台中人共同的美好記憶，重新開幕又逢疫情趨緩，呼籲大家來觀賞藝文活動。

中山堂重新開館後，首場節目將由國立台灣交響樂團、於28日演出「浪漫再現」公益音樂會，盼藉此向第一線防疫人員致敬。

(中時 )