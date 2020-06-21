2020年6月21日日環食直播(中央氣象局@吉貝國小)

日環蝕台灣時間21日下午14：44分登場，錯過要再等195年！不過臉書上竟然已經有網友公布「日環食搶先拍」，這張圖曝光後在網路上瘋傳，瞬間吸引破萬人按讚，及近百次分享，網友一看驚呆，日環食竟然不夠圓，大喊：「這是我認知錯誤嗎？」

網友在臉書PO出一張圖，神複製日環食。(圖/摘自臉書爆料公社)

百年難得一見的天文奇景日環食台灣時間21日下午登場，不過有網友20日深夜就在臉書《爆料公社》PO出一張圖，寫道「日環食搶先拍」，從圖片中可見，黑色背景中有一個橘黃色的圓圈，而且還不是正圓，但還是像極了日環食。

原來原PO疑似用一條黃色橡皮筋放在黑色背景中，神複製日環食，網友看到後讚歎不已，紛紛回應「有像」、「這個超可以的」、「超前拍攝」、「真他X的有才，佩服得五體投地」、「我還真的被騙」、「笑死了啦！網友創意永遠不會讓我失望」。

不過由於照片中的圓不是很圓，有網友震驚「不夠圓啊這個」、「這這這…是我認知錯誤嗎？這應該是橡皮筋吧…」、「明明就是綁菜剩的橡皮筋」；還有網友笑回「不用找水塔，用根筷子插上貢丸對著夕陽拍應該可以」、「把橡皮筋塗上土黃色螢光塗料再關燈拍會比較好喔」、「保險套也能做出同樣效果啦」、「原來電影都在騙我們」。

根據氣象局表示，日環食今天下午14時44分4秒，由金門「初虧」開啟本次日食的序幕，最後結束於17時26分43秒，在台東的日面「復圓」。

(中時電子報)