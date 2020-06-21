奪得上半季冠軍後，新力旺旺獅球員相擁慶賀。（中華壘協提供／廖德修台北傳真）

改制後的企業女壘聯賽今（21）日產生上半季冠軍，新世紀黃蜂隊雖在延長賽第9局以3比2擊敗新力旺旺獅，兩隊都是11勝5敗，對戰亦同為2勝2敗。但比對戰失分，新世紀失分較多，仍由新力旺奪冠，拋出封王藍彩帶，新世紀屈居亞軍。

「沒能自力封王，還是有點小遺憾。」賽後新力旺總教練楊賢銘道出心情，「還是要給全隊隊員肯定。」他也讚美對手新世紀黃蜂在此役發揮極佳的打擊水準，「這是一場好比賽！」

比賽在3局下一度因雨勢過大暫停10分鐘，隨後又放晴，天候變化如同三溫暖，正如兩隊的心情。前7局雙方都未得分，屢屢出現守備美技。

進入延長賽採取突破僵局制，無人出局先站上二壘。8局上新力旺攻佔一、三壘，石佳青從新世紀洋投卡爾森手中擊出清壘二壘安打，新力旺取得2比0領先，眼看自力封王在望。

不過新世紀沒放棄並且展現韌性，8局下余佳玲安打建功，扳回1分。只差1個出局數比賽就要結束，新力旺外援強投巴恩希爾卻送出四壞形成滿壘，接著又保送呂雪梅，讓新世紀擠回1分，扳成2比2平手。

9局上，卡爾森讓新力旺3上3下，此役她送出10K。9局下，新世紀進佔三壘後，池亦庭從巴恩希爾手中擊出再見安打，以3比2氣走新力旺，連續兩天建功的「福星」池亦庭拿下單場MVP。

經過大會精算各種勝負情況與失分情形，確定仍由新力旺旺獅奪得上半季冠軍，全隊破涕為笑！由中華壘協副理事長吳尚謙頒給上半季冠軍獎座。新世紀黃蜂雖贏了比賽，仍與上半季冠軍失之交臂。

中華壘協副理事長吳尚謙（前排左）頒發上半季冠軍獎盃給新力旺旺獅隊。（中華壘協提供／廖德修台北傳真）

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