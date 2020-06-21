為走出疫情陰霾、突破招生障礙，教育部委託亞洲大學負責的「印尼泗水台灣教育中心」首創國內線上直播教育展，透過視訊方式展開對印尼的招生活動；亞大校長蔡進發指出，在疫情限制下，學校仍以創新思維與應變能力展開學術交流及招生，為台灣教育開創新局。

「印尼泗水台灣教育中心」主持人、亞大國際學院院長陳英輝指出，以往教育展都是由國內大學組團到印尼舉辦，今年包括政大、交大、台師大等27所公私立大學齊集台中長榮桂冠酒店，透過視訊招募印尼學子，每校並有20分鐘時間與印尼學生線上交流，會中穿插摸彩活動、祭出獎學金，炒熱氣氛，不但可吸引印尼學生，也提升台灣學校的知名度。

教育部國際暨兩岸司司長畢祖安表示，這次的教育展呼應新政府南向政策，以及教育部對東南亞、南亞學生倍增計畫，目前以「印尼泗水台灣教育中心」為基地，積極協助各大專校院與國內品牌企業對印尼的招生及人才招募，盼藉此打入印尼主流社會。

蔡進發致詞時特別感謝教育部對線上教育展的支持，他說，網路將是未來教學的重要媒介，台灣高教面臨疫情障礙，利用科技突破困境、化危機為轉機的能力值得肯定。

台灣駐印尼台北經濟貿易代表處教育組組長歐淑芬也透過直播介紹台灣政府獎學金，陳英輝則介紹台灣高教現況、教學研究環境。

(中時 )