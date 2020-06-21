3歲女童偷跑出門，八德警豔陽下挨家挨戶幫返家。(翻攝照片／蔡依珍桃園傳真)

3歲女童偷跑出門，八德警豔陽下挨家挨戶幫返家。(翻攝照片／蔡依珍桃園傳真)

3歲的小女童趁阿嬤照顧姐姐時偷跑出門，在八德區廣褔路閒晃，熱心民眾見狀報警，八德警分局四維所員警到場安撫，但女童童言童語無法串成文字，甫到任的副所長羅義靜率同仁挨家挨戶訪查，終於讓女童返家，讓焦急的阿嬤鬆了一口氣，頻頻感謝警方頂著豔陽熱心協助。

八德區廣褔路20巷20日下午有一名年約3歲的小女童在路上閒晃，熱心民眾見她身邊沒有其他大人，疑似走失，趕緊報警處理，轄區四維派出所獲報後趕往處理，因天氣炎熱且走失地附近民眾皆不認識該名女童，員警便先將該女童帶返所休息，副所長羅義靜先安撫女童情緒，再細心詢問女童是否記得家住何處等資訊，但女童只能喃喃說出自己姓氏，其它全說不清楚。

員警許時瑜、林季巖立刻調閱女童走失地周遭的監視器，過濾比對有用資訊，發現女童是從附近巷弄獨自走出到街上，副所長羅義靜即率2同仁帶著女童挨家挨戶訪查，終於找到住在女童住家附近的民眾，告知女童住家位置，順利將女童送返家人懷抱。

警方表示，女童跟姐姐都是由阿嬤照顧，女童可能因年幼好奇，趁阿嬤照顧姐姐之際，自己推開門走上街，所幸有員警及熱心民眾的協助及照顧，幫助女童平安順利返家，讓阿嬤感激不已。

帶隊的副所長羅義靜原本在分局督察組服務，6月才派任至四維派出所擔任第二副所長，平日除了協助轄區治安與交通案件處理外，更常遇到的是大大小小為民服務的案件，他表示，幼童活動力強、好奇心也強，往往較無危險警覺性，家長應儘量避免讓年幼孩童離開視線，盼家長多一份耐心就多一份安心，應時刻小心留意，以免發生孩童走失情事。

(中時 )