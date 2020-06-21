柯震東日前在IG發文祝自己生日快樂，吸引許多圈內友人及粉絲留言祝賀，其中包括曾和他交往過兩年半的舊愛蕭亞軒，不料此舉引發網友不滿，留言要封殺這兩人，對此蕭亞軒也正式發文回擊。

蕭亞軒IG發文回嗆網友。（圖／蕭亞軒IG）

柯震東日前在IG發生日文，表示自己將勇敢努力戰鬥下去，也感謝一路相挺的所有人，對此舊愛蕭亞軒也留言祝賀他接下來一年都相當順利，不過卻有網友留言嗆聲「一起封殺」，對此蕭亞軒則霸氣回嗆：「U are crazy .. everyone makes mistakes.. have you ever thought he is so much healthier thank you expecially our health（你瘋了，每個人會犯錯，你有想過他已變得很健康了嗎？謝謝你特別關注我們的健康）」。」

柯震東曾和蕭亞軒交往兩年多，分手後關係降到冰點，柯震東還疑似創立新的臉書帳號怒罵女方，不過去年蕭亞軒40歲生日認愛小16歲的男友黃皓，卻遭酸民留言嘲諷，當時柯震東發文捍衛前女友，可見兩人關係有回溫跡象。

(中時電子報)