柯震東日前在IG發文祝自己生日快樂,吸引許多圈內友人及粉絲留言祝賀,其中包括曾和他交往過兩年半的舊愛蕭亞軒,不料此舉引發網友不滿,留言要封殺這兩人,對此蕭亞軒也正式發文回擊。

蕭亞軒IG發文回嗆網友。(圖/蕭亞軒IG)

柯震東日前在IG發生日文,表示自己將勇敢努力戰鬥下去,也感謝一路相挺的所有人,對此舊愛蕭亞軒也留言祝賀他接下來一年都相當順利,不過卻有網友留言嗆聲「一起封殺」,對此蕭亞軒則霸氣回嗆:「U are crazy .. everyone makes mistakes.. have you ever thought he is so much healthier thank you expecially our health(你瘋了,每個人會犯錯,你有想過他已變得很健康了嗎?謝謝你特別關注我們的健康)」。」

柯震東曾和蕭亞軒交往兩年多,分手後關係降到冰點,柯震東還疑似創立新的臉書帳號怒罵女方,不過去年蕭亞軒40歲生日認愛小16歲的男友黃皓,卻遭酸民留言嘲諷,當時柯震東發文捍衛前女友,可見兩人關係有回溫跡象。

(中時電子報)