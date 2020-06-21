勞動部雲嘉南分署台南就業中心因應畢業季到來，舉辦「徵才實歷，履戰履勝」履歷競賽活動。即日起至6月29日，歡迎15至29歲中華民國籍青年踴躍投稿，履歷第1名可獲得5000元超商禮券，並將分別選出2、3名及佳作2名，共計5名，總獎金逾萬元。

台南就業中心表示，「履歷競賽」頒獎暨現場徵才活動，預定於7月4日下午2時至4時半，在德光里活動中心（東區崇德路111號）舉行，當天將邀請近12家企業進行現場面試，現場也備有優秀履歷作品，提供青年朋友觀摩、進行履歷健檢。

另外，台南就業中心也配合勞動部「3萬元青年就業獎勵」方案，於活動現場設置獎勵方案諮詢專櫃，歡迎青年朋友帶著身分證、畢業證書及存摺影本至現場登記，就有機會獲得3萬元就業獎勵。活動相關訊息可撥打06-271218分機231洽詢。

台南就業中心主任胡瑞娟表示，企業人資通常10秒鐘就看完一份履歷，如何在眾多履歷中脫穎而出，為自己爭取進入理想職場面試門票，甚為重要。因此透過本次競賽活動，鼓勵青年們進入職場前，創作一份出奇制勝的履歷。

(中時 )