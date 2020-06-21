靜宜大學台文系「品牌設計實務─品牌N次方」成果展，獲得高度評價，也協助學生成立團隊、自創品牌，畢業後順利創業！（陳世宗攝）

靜宜學生透過「高等教育深耕計畫」與「品牌設計實務成果展」，展現多元豐富的提案、作品及文創能量，也讓想像創造更多可能。（陳世宗攝）

透過「高等教育深耕計畫」與「品牌設計實務成果展」，學生瞭解業界所需，提升跨域競爭力，成為企業可用之專才！（陳世宗攝）

靜宜台文系的文化創意實務課程「品牌設計實務」，以自創品牌、專題討論實作模式，引導學生利用一年時間，發掘深遠的文化精髓、提出自創品牌策略。（陳世宗攝）

邁入第4屆的靜宜大學台文系「品牌設計實務─品牌N次方」成果展，精彩登場！現場呈現10組，由學生提案發想、腦力激盪、獨立創新研發，具台灣人文特色的產品；不僅獲得高度評價，也協助學生成立團隊、自創品牌，畢業後順利創業！

靜宜大學校長唐傳義說，學生透過「高等教育深耕計畫」與「品牌設計實務成果展」，展現多元豐富的提案、作品及文創能量，也讓想像創造更多可能；過程中，學生能瞭解業界所需，提升跨域競爭力，成為企業可用之專才！

台文系主任賴松輝指出，該系與知名設計公司合作開設的文化創意實務課程「品牌設計實務」，以自創品牌、專題討論實作模式，引導學生利用一年時間，發掘深遠的文化精髓、提出自創品牌策略；過程中，學生不僅學習解決問題、突破限制，也能瞭解完整的產品實作、主題策展及品牌實踐流程等。

「創業當老闆」是許多年輕人的夢想！參展作品包括淬取山海經傳說的甜甜圈；由廢棄鐵皮組成的時鐘；以古代春宮圖文化為發想，完成的餅乾和果醬組合；還有融入台灣詩人詩作意象所提煉的指甲油；將枯山水情境移植至辦公場域的「憩跡」作品。

學生也研發創意料理，呈現4個不同國家的新住民菜色「食材料理包」；還有以大地習作、自然植感發想的習字用品、融入知名地景，與自拍、打卡元素的伴手禮盒；以暴力美學為概念，創造視覺反差的療癒巧克力；與利用廢棄的水電零件，轉化的佩戴飾品等精彩作品。

讓廢物再利用！台文系三年級林育德說，「鐵皮」是常見的建築材料，使用及汰換率高，因而造成廢棄物堆積問題，組員集思廣益，重新組裝、切割，加上機芯和指針，讓原本鏽蝕部分，形成天然紋路，每個鐵皮時鐘因而有不同樣貌。修課過程中，最難得的是學習從發想到設計出實體產品，也體會創業甘苦，是寶貴的經驗！

台文系三年級何沁樺表示，糕餅與伴手禮是聯絡情感的重要角色，團隊成員選擇台中人印象最深刻的「太陽餅與鳳梨酥」伴手禮，結合知名地景，並融入自拍、打卡等新元素，跳脫對傳統伴手禮包裝的想像。

台文系三年級張筱嵐說，他們將古代春宮插圖，融入餅乾和果醬組合，顛覆大家對性的刻板印象，創意滿點！

(中時 )