受到新冠肺炎疫情影響，宜蘭縣模範勞工表揚延至今天（21日）舉行，有117人獲選為模範勞工，在宜蘭酒廠服務的江添慈，是製作防疫用酒精成員之一，但老酒廠製作酒精風險高，讓江添慈相當反對，最後在總公司緊急添購防護設備下，與酒廠同仁合力完成這項任務。

今年61歲的江添慈是宜蘭酒廠的製酒股領班，但1978年他還是契約工時，因馬達運轉故障，他用手去碰觸皮帶，結果手指頭遭絞斷，這次慘痛經驗，讓他在成為主管後多次叮嚀同事「有危險就不要靠近。」宜蘭酒廠是百年酒廠，設備相對老舊，1988年酒廠蒸餾室因設備出問題導致爆炸，造成2名員工死亡，斷指與爆炸事件，讓江添慈將安全放在首位。

江添慈說，得知酒廠要製作防疫用酒精時，他是相當反對，原因在於酒廠設備老舊，製作高濃度酒精有閃燃等風險，總公司緊急採購防護衣等設備，負責酒精調和工作的江添慈，也嚴格要求周遭禁止抽菸。

江添慈表示，酒廠設備老舊，卻能在短時間內完成國家交代的任務，讓酒廠員工都相當高興，獲得模範勞工的榮耀，更是屬於每一位酒廠員工。

(中時 )