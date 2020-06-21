弘毓基金會21日舉辦社區多元宣導活動，結合慢啼寶貝茄寶兒童劇團表演、親子闖關、愛心義賣及艾草創作DIY香包等活動，讓親子家庭共同找樂趣，其中，8歲多重障礙俊俊成功站上舞台表演，讓媽媽感到開心不已。
慢啼寶貝經過半年培訓後進行第一場公演，今日吸引200位親子參加，8歲俊俊為多重障礙者，2歲才會爬，4歲學會走路，早療社工協助連結相關資源，鼓勵加入兒童劇團，讓俊俊與孩子有所互動，提升自信與培養技能。
俊俊參加劇團至今3年，可以成功站在台上，勇敢且自信的跳舞，媽媽覺得神奇也感到開心！她說，雖然療育是漫漫長路，但更相信每個早療孩子其實都需要被理解、耐心對待。
弘毓基金會長期服務台中山海線地區弱勢婦幼家庭，每年幫助1500位遲緩兒，協助遲緩兒就學就醫，同時也培力特殊兒童站上舞台。董事長王乃弘表示，未來將持續帶給特殊兒童及家庭更多能量，為遲緩兒童劇團募集55萬元，邀請大家做慢啼寶貝的愛心股東！
(中時 )
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