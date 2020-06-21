徐尉傑於活動現場，向民眾解釋日食起因，並呼籲民眾觀賞日食時，必須使用專用眼鏡，避免眼睛受傷害。（羅亦晽攝）

花蓮富里鄉在地青農，具天文協會認證星空導覽資格的徐尉傑，擔任這次「花蓮日環食、穀舞金環喜」導覽員，除在現場向民眾介紹日環食天象、如何觀測及注意的事項外，食甚期間也將與縣長徐榛蔚共同擊鼓「趕天狗」。

徐尉傑是當地青農、「磚窯居」第3代的主人，5年前畢業於中央大學化學系，回到了家鄉富里。不同於多數畢業生選擇進入科技業，他認為，比起繁華忙碌的大都市，他更喜歡家鄉充滿綠意及悠閒自得的環境。

除了務農，徐尉傑還有一個特別的身份－天文協會認證的星空導覽員，他說，富里鄉夜晚無光害，非常適合觀測星象，自己也對天文感興趣，想藉由課程培訓，測試自己對星座的認識以及表達能力。經臺東天文協會認證，拿到了星空導覽資格，他想藉星空導覽的機會，讓一般民眾從「哇！好漂亮」，到進一步認識夜空中的星座、銀河，夜晚賞星的豐富度、有趣度一定會增加許多。

對於日食現象，徐尉傑表示，日食就是太陽被月球遮住，若月球離地球較遠，無法完全遮蔽太陽時，就會出現日環食。地球每年至少會發生2次的日食，但要在臺灣看到，就要等到195年後，也就是2215年，所以這次才會引起這麼大的熱潮。他也說，最吸引攝影愛好者就是在於那個金環，以及形成金環的過程中的貝里珠串，親眼看過和於影像中看到的震撼感不同，也呼籲民眾觀賞日食時，必須使用專用眼鏡，避免眼睛受傷害。

徐尉傑說，從去年到現在，自己導覽星空的次數有5-60次，對於這次要面對數千名民眾，表示有一點緊張，希望可以講到大家都聽得懂。並將日環食作為起始，增加民眾對天文的好奇，推動富里的星空導覽，讓大家知道富里除了白天的景點外，晚上還有星空可以探索。

(中時 )