對將來臨的端午假節，出遊如何防疫？「阿中部長」提醒力行防疫新生活，保持社交距離，戴口罩，少出入人潮多的地方，大家一起來防疫。（盧金足攝）

衛福部長陳時中今天到南投日月潭宣導防疫新生活，帶動觀光熱潮。（盧金足攝）

衛福部長陳時中21日下午到南投日月潭宣導防疫新生活時，媒體問及是否會選台北市長？他表示，現在很多事要忙，防疫不鬆懈，還要在經濟與防疫新生活努力；不正面回應參選問題。

台北市長柯文哲21日率市府團隊到嘉義市交流，巧合的是，陳時中受邀到嘉義縣擔任宣傳大使，由於「阿中部長」被視為競選台北市長熱門人選，兩人是否暗中較勁？同在嘉義互別苗頭衝人氣？

陳時中今天下午到南投日月潭宣導防疫新生活時，赴日月潭水社碼頭視察1968人潮警示熱點時，很多民眾爭相拍照要簽名，掀起阿中部長旋風，有台北來南投的遊客直呼「太幸運了！」看到阿中部長來南投。

被問及是否會選台北市長時，陳時中說，現在很多事要忙，防疫不鬆懈，還要在經濟發展與防疫新生活努力，宣導民眾過防疫新生活。

對媒體提問柯文哲也樣到嘉義，是否在較勁？陳時中強調，嘉義是好地方，大家都去推動地方產業，好好推廣，這是好事情。

針對於新冠肺炎疫苗研發，何時上市？陳時中表示，政府會補助疫苗早日做出來，至於即將來臨的端午假節，民眾出遊如何防疫？「阿中部長」提醒大家一樣力行防疫新生活，保持社交距離，戴口罩，少出入人潮多的地方，大家一起來防疫。

(中時 )