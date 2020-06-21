位在苗栗縣獅潭鄉的歷史建築日式庄長宿舍，禁不起風吹日曬雨淋，建物破損、傾斜，現況岌岌可危，獅潭鄉公所獲客委會補助400多萬緊急加蓋棚架，保護庄長宿舍避免氣候因素繼續惡化，同時進行修復調查研究，為後續修復計畫做準備，建設課指出，棚架工程預計7月初完工。

獅潭鄉公所曾有區役場、庄役場等稱呼，鄉長則稱為區長、庄長。1908年獅潭新建區役場，1920年改設為庄，正式有辦公場所，黃丁興為第一任庄長，日式宿舍先後經歷3名本籍庄長、4名日籍庄長泊宿，是當時地方最高級的首長宿舍，迄今經歷百年極具歷史意義，2017年8月被縣府公告為歷史建築。

依據國家文化資產網資料顯示，獅潭庄長宿舍為典型日式風格之木構建築，屋頂形式為切妻造，水泥瓦、磚砌布基礎、簓子下見板張，右側風呂間外牆為紅磚砌築；內部格局有緣側、居間、座敷、床之間、押入、風呂等空間，利用襖、障子門或編竹夾泥牆作為隔間牆。

庄長宿舍荒廢於新店老街巷內，出入口狹隘，建築本體受損嚴重，可能1個颱風或1次地震就倒塌，獅潭鄉公所建設課長黃逢熠指出，客委會補助400多萬搶救庄長宿舍，計畫分2部分，先在建物周遭架設鋼製棚架保護建物，並進行修復調查研究，為未來爭取修復計畫做準備，棚架工程預計7月初完工。

(中時 )