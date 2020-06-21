26歲好萊塢男星安索艾格特 （Ansel Elgort）以《生命中的美好缺憾》、《玩命再劫》等片演技受肯定，近日卻驚爆他6年前性侵一名當年僅17歲的未成年粉絲，自稱受害者的蓋比（Gabby）在推特控訴，引起軒然大波。安索沉默一天之後，21日於IG發聲明否認自己從未也不會性侵任何人，對於這段關係，他則聲稱2人是正式交往，沒有強迫對方，不過他因分手分得難看而向對方致歉。

安索還原真相，表示自己2014年當時20歲的他，在紐約和蓋比有一段短暫、合法與完全雙方同意的關係，「很遺憾地，我沒有好好處理分手。我只是斷絕與她聯絡，這是種幼稚與殘忍的行為。我知道這個遲來的道歉，不能赦免我突然消失這種過份的行為。」

他最後反省過去的自己，表示深感慚愧和噁心，「我知道我一定要繼續反思，學習與努力培養同理心。」不過網友對安索的說法並不買單，在貼文底下留言，砲轟他在為性侵找藉口。

(中時 )