衛福部長陳時中變成宣導旅遊觀光的人氣王。（盧金足攝）

「阿中部長」大啖南投原住民地方特色美食。（盧金足攝）

衛福部長陳時中變成宣導旅遊觀光的人氣王。（盧金足攝）

衛福部長陳時中21日下午赴日月潭水社碼頭，視察1968人潮警示熱點，魚池鄉特別安排陳時中穿上工作圍裙製作紅茶，而且製作時要像台灣抗疫要「順時中」的揉茶，主持人請陳時中，用力輾壓茶葉，茶才會好喝，用「順時中」做出好喝的日月潭三寶之一紅茶。

陳時中說，第一次初體驗，親自體驗農民辛苦製過程，希望大家都能心情愉快，品嘗日月潭四種不同紅茶。

對於新冠肺炎疫苗研發，何時上市？陳時中表示，政府會補助疫苗早日做出來，至於即將來臨的端午假節，民眾出遊如何防疫？「阿中部長」提醒大家一樣力行防疫新生活，保持社交距離，戴口罩，少出入人潮多的地方，大家一起來防疫。

日月潭知名的九隻青蛙，特別以青蛙戴口罩造型，上面寫著「防疫英雄就是你」，向陳時中表達敬意和謝意。

陳時中搭船環遊日月潭，媒體好奇他至日月潭看到山光水色美景會想到什麼？陳時中笑著說「日月潭想到什麼？哈哈！不方便跟你們說！」希望疫情趨緩後，人潮都回來，日月潭很美，他說「有機會還要再來 」。

(中時 )