紐約州雪城（Syracuse）一場百人參與的大型戶外派對昨（20）日晚間爆發槍擊，至今造成9人受傷，當中一名青少年頭部中彈、情況危急，目擊者描述，槍響太多難以計算，根據網路上流傳的現場畫面，至少有25聲槍響。

紐約州雪城（Syracuse）一場百人大型戶外派對20日晚間爆發槍擊，至今造成9人受傷，當中一名青少年頭部中彈、情況危急，目擊者描述，槍響太多難以計算。

綜合美聯社、雪城當地媒體「syracuse.com」報導，20日晚間，紐約州雪城一場百人參與的大型戶外派對爆發槍擊，至少造成9人受傷，當中一名17歲青少年頭部中彈，情況危急，其他8人狀況穩定，沒有生命危險。

一名目擊者描述，派對原訂晚間9時結束，就在結束前15分鐘，派對音樂嘎然而止，接著他就聽到12聲槍響，民眾開始往外逃竄。派對主辦人皮特森（Annetta Peterson）描述，槍聲大作時，她趕緊躲到車子底下，槍聲太多，她根本沒辦法數。另根據報導描述一段上傳到臉書的現場畫面，顯示歹徒至少開了25槍。

槍擊發生後，至少10台警車趕赴現場，至晚間11時，警方並未逮捕任何人。

(中時電子報)