新冠肺炎疫情持續在各地延燒，全球累計確診人數飆破878萬例，造成至少46.4萬人喪命，先前許多國家陸續祭出封城防疫措施，阿根廷國內的限制令至今尚未解除，有一名婦人好心收留流落街頭的男子，孰料對方竟趁著深夜時，性侵婦人的11歲女兒，相當可惡。

根據《鏡報》報導，24歲男子阿拉孔（Alarcon）被困在離家900公里遠的里奧內格羅省（Río Negro），無處可歸的他只能在街頭到處遊蕩，婦人見狀決定讓阿拉孔到家中借宿。沒想到在這2個月期間，阿拉孔竟趁著婦人熟睡時，至少3次性侵女兒得逞。

婦人發現後，氣得怒告阿拉孔，警方也隨即將他逮捕。受害女童在開庭時含淚指出，阿拉孔很會找空檔，趁著家人都不注意，就對她伸出魔爪，不過阿拉孔矢口否認這一切指控；直到檢查女童下體後，發現其中殘留有阿拉孔的DNA，在罪證確鑿之下他才終於認罪，事後遭判刑8年。

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(中時電子報)