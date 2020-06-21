日本更名釣魚台列嶼，蔡英文總統今天與高中生面對面論壇，清水高中學生詢問如何宣示我國主權不受侵犯？蔡英文低調表示，我們受限於很多歷史因素和國際現實，重要的是要有堅定集體的國民意志，知道我們是一個國家，且在民主原則下能有效保護這國家不受疫情侵害，「這個全世界都看到了」。

蔡英文今天與多所高中學生代表舉行面對面論壇，台中市立清水高中學生代表詢問，我國漁船經常被菲律賓扣留，屬於我們的釣魚台列嶼也被日本改名，加入國際組織都是使用替代名稱，顯然其他會員國並不認同我們是一個國家。

學生代表以太平島為例，太平島明明是島嶼卻被聯合國常設仲裁法院認定為「礁」，比太平島更小的沖之鳥卻可被認定為「島」，嚴重影響我國經濟海域和領土，詢問蔡英文總統，要如何運用優勢，讓世界更認識和了解台灣？當主權受到侵犯時，要如何宣示主權，讓其他國家知道這裡是我們的？

蔡英文並未正面回應，僅表示，同學點出我們國家面臨最重要的挑戰，我們受限於很多的歷史因素和國際現實，重要的是要有堅定的集體的國民意志，知道我們是一個國家，是一個值得驕傲的國家。

她以台灣此次有效防疫為例強調，這個國家在民主原則下，有效保護這個國家不受疫情侵害，「這個全世界都看到了」，看到我們如何把意志團結的力量展現給世界看，「這就是很好的範例」。

她說，只要我們是團結的，機會會一次次出現，只要我們準備好，當世界目光移向我們時，我們要把台灣的價值展現出來，這次我們是成功的，下次要更成功，作為國民要把自己鍛練好，當每國家想聽時，我們隨時可以表達我們的意志，機會會給準備好的人，我們都有責任隨時把自己準備好。

(中時 )