今夏至日衝一波日環食熱潮，緊接著就是端午連假到來。防疫期間大家減少外出，端午連假將是下一波出遊好時機。端午(25日)連假4天，會有灑花歡慶的好天氣嗎？氣象局預報顯示，連假前半水氣略多，中南部易有不定時降雨，連假後半水氣減少，各地多雲到晴，唯中南部上午及下午會有局部短暫陣雨。
氣象局表示，25日至26日期間，受到西南風影響，各地大多仍為多雲到晴的天氣，但伴隨著西南風的水氣略增多，中南部地區有些不定時降雨的機率，午後在山區容易有熱對流發展，並可能擴展影響到附近地區，全臺各地皆要留意局部午後雷陣雨；氣溫方面，依舊悶熱。
27日(周六)水氣減少，各地大多為多雲到晴的天氣，中南部清晨至上午間有局部短暫陣雨，但量值不大，山區午後有局部雷陣雨。28日各地大多為多雲到晴，清晨至上午間中南部地區有局部短暫陣雨，午後各地山區有局部短暫雷陣雨。
(中時電子報)
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