天文奇景「日環食」21日下午登場，太陽出現「初虧」現象。（劉宗龍攝）

天文奇景「日環食」21日下午登場，太陽出現「初虧」現象。（劉宗龍攝）

百年難的一見的日環食今下午2點48分起陸續在台灣部分縣市登場，錯過就要再等195年，台北市立天文館雖不在通過的環食帶上，但也可看到特別的日偏食景象，因此一大早不只周圍車潮塞爆，排隊人龍長達數百公尺，約有萬人湧入只為搶看這難得天文景象。

北市立天文館研究組組長吳志剛表示，昨天補班日，許多民眾沒有到中南部，選擇就近觀測，且又逢假日親子居多，現場估計有一萬人湧入，有上一次這樣的人潮是在11年前的2009年日食，那次也是萬人空巷。

吳志剛指出，北市的日環食觀測，從下午2時40分開始至5時25分，在天文館除了有現場直播外，還有跟國外包括杜拜日本美國等國家合作，天文館也派出觀測隊伍到雲林嘉義等地方，把影像直播回來，與民眾一同觀測這難得的天文奇景。

台北市立天文館舉辦日食觀測活動。(黃世麒攝)

北台灣僅可見日偏食，但奇特景象仍吸引許多人觀看。(黃世麒攝)

吳志剛指出，除了有現場解說外，戶外還有架設10個天文望遠鏡，還有準備一萬支日蝕扇給民眾，帶領大家觀測日環食，也讓民眾可以安全地在現場做實地觀察。

不少家長帶著小孩一起來看，很多的民眾為了日環食，今天是第一次到天文館。吳志剛認為，希望藉由特別天象把天文知識推廣給所有民眾，所以舉辦很多活動，還有透過解說，盼藉著這機會吸引大家引起對天文興趣，並且提升對自然科學喜好。

一對男女開心地與日偏食投影合影留念。(黃世麒攝)

透過針孔攝影原理，可以將日食景象投射在布幕上，吸引民眾合影留念。(黃世麒攝)

民眾透過觀測片觀賞日食。(黃世麒攝)

(中時 )