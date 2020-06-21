先前傳出可能進軍韓國職棒的前小熊冠軍內野手羅素(Addison Russell)，確定與Kiwoom英雄隊簽約1年5.3萬美元(約台幣157萬)。《韓聯社》記者報導之後，球迷卻只回應「韓國的女士們當心了，藏好妳們的小孩吧。」

羅素是個麻煩人物，有18次家暴紀錄，還涉嫌虐兒、性侵。有一次他的妻子梅麗莎(現已離婚)跟女性朋友出去玩，羅素居然中途把梅麗莎抓回家，還在計程車上對她大吼。梅麗莎下車逃跑，羅素追上去打倒她，騎在她身上喊：「為什麼妳要逼我？」羅素和梅麗莎的朋友都目瞪口呆。

除此之外，羅素也是個糟糕的父親，他年薪300萬美元，卻只給梅麗莎600美元照顧小孩。美媒NBC報導時指出「羅素這個人比你想像得更爛」，很多家暴球員的妻子最後選擇撤告，梅麗莎則是上節目爆料，曝光羅素更多的惡行。

2018年10月，羅素被大聯盟禁賽40場，但這不是小熊踢掉他的原因。事實上小熊去年還讓他打了82場，主要是他打得太爛，那是他生涯5年最差表現。羅素今年才26歲，最後還是在韓職找到工作，日後伺機返回大聯盟。

(中時電子報)