瓦拉米步道入口處，過了佳心需要入山證。（可樂旅遊提供）

瓦拉米步道入口處。（可樂旅遊提供）

山風一號橋。（可樂旅遊提供）

山風一號橋的舊橋墩改建成景觀平台。（可樂旅遊提供）

四處可見小心黑熊告示牌。（可樂旅遊提供）

山風二號橋為日據時期興建的舊橋。（可樂旅遊提供）

山風瀑布全景。（可樂旅遊提供）

國外疫情嚴峻，民眾近來出遊全往大自然跑，位於花蓮玉里的「瓦拉米步道」也成為旅遊業者力推的秘境之一。旅遊業者表示，該步道是日據時期的交通要道，距離玉里約15分鐘車程，由於生態紀錄片《黑熊來了》在此取景，讓瓦拉米步道知名度大增，加上整條步道坡度平緩，吸引不少旅客前往朝聖。

日據時代興建的「八通關越嶺道」，從花蓮一路翻山越嶺到南投東埔溫泉，是從前東西向橫貫公路，處處可見昔日布農族人的生活足跡，其中位於東段的「瓦拉米步道」，從入口處至瓦拉米山屋，全長13.6公里，上升海拔將近700公尺，但因步道很長所以坡度平緩，每隔500公尺設有雙向里程牌，沿途亦有黑熊警告牌。

可樂旅遊副理王清宇說，瓦拉米是布農族語，意思是跟著來、一起來，日語則是「蕨類」之意；前段1.7公里包含山風一號橋、山風二號橋，其中一號橋重新整建，今年初開放，長120公尺，有35樓層高，橫跨樂樂溪，舊橋墩改建成景觀平台，成為最新打卡景點。

穿過一號橋後，步道變得古色古香，沿途走來充滿芬多精，四處繚繞蟬聲及五色鳥叫聲，由於地處海板塊擠壓處，人工鑿出的古道還能見到片麻岩，接著映入眼簾的是日據時期興建的「山風二號橋」，30公尺不到，橋旁可近距離觀賞山風瀑布，水柱沖擊石頭散發涼涼負離子，暑意全消。若想捕捉瀑布全景，在距離2號橋不遠處，有一處向下走的樓梯，下方木棧平台是欣賞瀑布全景的最佳視野。

從桃園慕名而來的楊氏夫妻說，之前聽同事提過慕名而來，從早上9點開始走早到佳心，4.6公里，吃完便當再慢慢折返；沿途走起來相當舒服，群山峻嶺，走過2座吊橋，從沒看過這麼長的瀑布，一層一層的相當壯觀。在地人宋先生說，瓦拉米步道人少、空氣好，夏天涼爽，清晨或傍晚非常適合來運動，幾乎都是跑到佳心再折返。

王清宇說，過了佳心駐在所後要再繼續往深山挑戰，時間會超過12小時，山裡有黑熊，摸黑危險，要挑戰須事先跟南安警察小隊申請入山證過夜，但山屋內過夜床位僅36個，額滿就不接受登記。

(中時 )