隨全台大解封，中央及地方政府摩拳擦掌，紛紛祭出國旅優惠補助，盼振興觀光，而這波國旅熱也已經燒到台南，據南市府觀旅局統計，下周端午連假訂房率已衝破9成，比去年同期5成成長不少，顯示南市觀光業已逐漸回暖。
台南市旅館商業同業公會表示，各業者訂房接單不少，由於國際疫情尚未止歇，國旅觀光潮率先湧現，景氣快速復甦，端午連假旅宿接單皆已近滿房，並樂觀看待緊接而來的暑期旺季，及安心旅遊補助、振興三倍券的龐大商機。
觀旅局長郭貞慧則說，市府推出多項迎賓優惠活動，如6-8月住台南抽百萬大獎、虎頭埤踩龍船與荷蘭村慶端午等，以及奇美博物館、河樂廣場、草山月世界及四草綠隧等世界級異國風觀光景點，希望能讓遊客感受台南人滿滿的誠意。
台南市長黃偉哲則指出，台南是安心旅遊的觀光首選都市，遠見雜誌評選觀光六都第1，所有台南觀光業者都已做好準備迎接這一刻，要讓旅客感受不斷精進、高品質的旅遊服務！
(中時 )
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