台北電影節21日公布會外賽「台灣電影行銷獎」10部入圍作品，包括去年最賣座國片《返校》、導演蔡明亮《光》＋《你的臉》、入圍坎城影展「一種注目」單元的《灼人秘密》、以太陽花學運為背景的紀錄片《我們的青春，在台灣》、記錄超馬選手陳彥博的《出發》，以及台北電影獎影帝邱澤皆有精湛演出的靈異警探片《第九分局》和黑色喜劇《江湖無難事》，還有題材新穎的《大餓》、改編校園撞鬼事件的《女鬼橋》、阿KEN執導的愛情輕喜劇《練愛iNG》，類型風格各有特色，宣傳手法別出心裁。

今年10部入圍作品中，恐怖片型有《返校》與《女鬼橋》兩部近期最具討論度的作品，一部改編自熱門遊戲，一部則取材自校園鬼故事，2部電影也徹底利用優勢傳散口碑；導演趙德胤挑戰驚悚敘事手法的《灼人秘密》，從入圍坎城影展就備受矚目；《大餓》則顛覆女性與性別的身體認知，預告片與海報皆有亮點，女主角蔡嘉茵也因本片獲台北電影獎最佳新演員獎；黑色幽默的《第九分局》、《江湖無難事》，前者描寫人間警察辦陰間刑案，後者將電影人的酸甜苦辣用詼諧方式呈現，2部作品在行銷上都有開放且新穎的嘗試；阿KEN首次執導筒的《練愛iNG》，從前導短片就引起注目，並集結他演藝圈多年人脈，透過豪華卡司製造話題。

紀錄片則有導演蔡明亮獲台北電影獎最佳紀錄片的《你的臉》與短片《光》聯映，蔡明亮獨有的個人魅力，是他的作品在行銷上最難以取代且珍貴的地方；《我們的青春，在台灣》的行銷宣傳主打一般會盡量避開的政治議題，反而成功吸引目標族群；《出發》完整記錄台灣極地超馬選手陳彥博10年來的奮鬥歷程，熱血不放棄的精神感動不少觀眾。

2020台北電影節會外賽「台灣電影行銷獎」由台北電影節、滾石文化、台北市廣告業經營人協會共同主辦、廣告雜誌協辦，10部入圍作品是從2019年4月1日至2020年3月31日之間於台灣戲院進行商業映演的台灣電影，由台北電影節針對行銷素材與表現，選出10部最具創意和代表性的作品，最後由決選評審選出「最佳海報」、「最佳預告片」及「最佳電影行銷」。

今年的決選評審為台灣奧美集團創意長龔大中、夢之怪物創意總監李宗柱、靈智廣告董事總經理暨首席創意官陳宣宇、AWS亞馬遜數位行銷經理林彥良、美商索尼影業台灣分公司總經理余卜康、社團法人台灣電影文化協會執行長陳伯任、前景娛樂總經理黃茂昌。2020台北電影節將於6月25日開跑，得獎名單將於7月10日台北電影獎入圍酒會公布。

(中時 )